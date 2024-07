TP.Hồ Chí Minh sẽ có thêm một “Bếp ăn 0 đồng” quy mô lớn

Lễ khởi công xây dựng bếp ăn 0 đồng Mailisa

Lễ khởi công xây dựng bếp ăn 0 đồng Mailisa

Bà Phan Thị Mai, Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa cho biết, xuất phát từ mong muốn mang đến những bữa ăn miễn phí, ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, đơn vị này đã quyết định xây dựng “Bếp ăn 0 đồng Mailisa” với quy mô lớn. Dự kiến, kinh phí xây dựng bếp ăn khoảng 30 tỷ đồng cùng với đó, đơn vị này cũng trích quỹ hơn 40 tỷ đồng để duy trì hoạt động của dự án bếp ăn 0 đồng trong tương lai. “Bếp ăn 0 đồng Mailisa” tọa lạc tại 152 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, đối diện cổng Bệnh viện Quân y 175.

Dự kiến thời gian xây dựng bếp ăn là khoảng 6 tháng và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2025. Theo bà Phan Thị Mai, dù là bếp ăn 0 đồng nhưng sẽ được xây dựng một cách khang trang, sạch sẽ; nguyên liệu được lựa chọn để nấu suất ăn là nguyên liệu đảm bảo ngon, sạch được mua từ các đơn vị cung cấp có uy tín và các siêu thị trên địa bàn. “Dù là cơm từ thiện nhưng chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm. Chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho bà con những bữa ăn không những no, ngon, sạch mà còn đảm bảo an toàn”, bà Phan Thị Mai chia sẻ.

Được biết, Dự án “Bếp cơm 0 đồng Mailisa” do chính Thẩm mỹ viện Mailisa tự thực hiện, hoàn toàn không kêu gọi ủng hộ từ bất cứ cá nhân nào. Hoạt động của bếp ăn sẽ được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp. Trước đó, Thẩm mỹ viện Mailisa đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện như: xây nhà tình thương, tặng trang thiết bị y tế, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo…tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước.

Nhân kỷ niệm 26 năm thành lập, vào ngày 13/7 tới đây, Thẩm mỹ viện Mailisa sẽ tổ chức đại nhạc hội tại đại lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, TP.Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí./.