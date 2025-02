TP.Hồ Chí Minh: Cứu bệnh nhân thoát ải tử thần khi mạch máu tim hẹp nặng đến 99%

Bệnh nhân B.T.D (sinh năm 1955, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đến Bệnh viện Gia An 115 khám do thỉnh thoảng đau ngực và mệt mỏi. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, suy thận và nhồi máu não cách đây 1 tháng.

BS.CKII. Dương Duy Trang, Phó Giám đốc khối Nội, Bệnh viện Gia An 115 can thiệp tắc mạch cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Gia An 115 (Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh), dựa trên thăm khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp tắc nặng nhiều vị trí ở động mạch vành, trong đó hẹp 99% ở động mạch vành phải (RCA II), thâm nhiễm RCA III; hẹp 90% ở LAD I-II (mạch quan trọng nhất trong hệ thống tim mạch); hẹp 80% ở CX I (mạch máu nhỏ). Nếu không can thiệp điều trị ngay, bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim, có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời tái thông dòng máu.

BS.CKII. Dương Duy Trang, Phó Giám đốc khối Nội, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, do bệnh nhân suy thận và mắc cùng lúc nhiều bệnh lý mạn tính nền như tăng huyết áp, đái tháo đường nên các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật chụp, nong và đặt stent động mạch vành vào vị trí hẹp 99% ở RCA II, tái thông động mạch vành phải cho người bệnh trước, 2 ngày sau tiếp tục đặt stent vào vị trí hẹp 90% ở LAD I-II. Sau khi đặt liên tiếp 2 stent, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa do còn bị hẹp tại CX I. “Dù hệ mạch vành của người bệnh bị hẹp tại nhiều vị trí, trong đó có những vị trí hẹp nặng 90-99% ở các động mạch nhưng rất may mắn nhờ phát hiện và xử trí kịp thời nên chúng tôi đã giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ ngồi máu cơ tim”, bác sĩ Trang cho hay.



Bệnh nhân hồi phục sau khi được can thiệp tắc mạch.

Bên cạnh các kỹ thuật can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não tiên tiến, Bệnh viện Gia An 115 hiện đã thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến như: điều trị ung thư với kỹ thuật hiện đại, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý gan - mật - tụy, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình, siêu lọc máu…/.