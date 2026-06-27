TP. Hồ Chí Minh: Tập đoàn Becamex khởi công xây hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

Theo đó, 4 dự án được Tập đoàn Becamex đồng loạt khởi công gồm: Nhà ở an sinh xã hội khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 1.178 căn; nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa, gồm 8 khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 3.190 căn; nhà ở xã hội khu 2 Việt Sing gồm 2 khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 923 căn; nhà ở xã hội khu 7 Việt Sing gồm 2 khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 938 căn.

Nghi thức lễ khởi công. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Đáng chú ý, trong tổng số căn nhà ở xã hội được khởi công đợt này, Tập đoàn Becamex sẽ bố trí khoảng 1.000 căn hộ để phát triển theo mô hình cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động chưa đủ điều kiện tài chính để sở hữu nhà ở nhưng có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài. Bên cạnh đó, trên quỹ đất của các dự án này, Tập đoàn Becamex dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng Tập đoàn Becamex có nhiều nỗ lực, tâm huyết trong việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho thuê, góp phần chăm lo đời sống của công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Theo ông Dinh, việc triển khai các dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, đưa các chính sách an sinh đi vào cuộc sống, biến những mục tiêu phát triển thành những mái ấm cụ thể cho người lao động.



Tham dự lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Becamex đã chủ động trong phát triển nhà ở xã hội, nhất là việc đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê. Ông Sinh cho rằng việc khởi công xây dựng 6.229 căn nhà ở xã hội thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước.



Theo ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ mang ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp. Dự án càng ý nghĩa hơn khi được triển khai trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, để mọi người dân đều có cơ hội an cư, yên tâm lao động, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ cho rằng, mỗi căn hộ nhà ở xã hội được hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới", ông Vũ nhấn mạnh.

Đến nay, Tập đoàn Becamex đã hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 27.000 người dân; đồng thời triển khai khoảng 37.000 căn nhà ở công nhân phục vụ khoảng 92.000 người lao động. Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án mới với quy mô hơn 34.000 căn hộ; trong đó có hơn 5.200 căn hộ cho thuê, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội một cách bền vững và nhân văn.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, người được mua nhà ở xã hội là người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức; người thuộc diện thu hồi đất chưa được bồi thường bằng đất/nhà; người không có hộ khẩu ở TP. Hồ Chí Minh nhưng có việc làm và đóng bảo hiểm xã hội tại thành phố; người có nhà ở xa nơi làm việc (nhà ở xã hội không ở xa hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc) - khoảng cách ở phường từ 14,5 km, ở xã 20 km.

Về điều kiện về nhà ở, người mua nhà ở xã hội chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại TP. Hồ Chí Minh. Nếu đã có nhà, diện tích sử dụng bình quân dưới 15 m²/người. Về điều kiện thu nhập, người độc thân thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng (đã kết hôn), tổng thu nhập bình quân không quá 50 triệu đồng/tháng./.