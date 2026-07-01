TP. Hồ Chí Minh: Người dân hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt

Bà Nguyễn Quỳnh Anh (bên phải) cùng với bạn từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm xe buýt miễn phí vé trên tuyến số 88. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, toàn bộ hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt nội tỉnh được hỗ trợ 100% giá vé. Chính sách không áp dụng với các tuyến liên tỉnh, xe buýt thoáng nóc phục vụ du lịch, các tuyến kết nối sân bay và một số tuyến có tính chất liên tỉnh. Giai đoạn từ nay đến hết tháng 9/2026, người dân được đi xe miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực hay định danh; từ ngày 1/10/2026, việc miễn vé sẽ gắn với xác thực qua căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp.

Tại Trạm trung chuyển xe buýt Hàm Nghi (phường Bến Thành) và nhiều điểm trung chuyển, không ít hành khách đã bất ngờ khi được nhân viên thông báo không phải mua vé. Tiếng cảm ơn, những nụ cười và câu chuyện trao đổi giữa hành khách với tiếp viên khiến không khí trên xe trở nên gần gũi hơn.

Từ sáng sớm 1/7, ông Hồ Văn Khương (62 tuổi, phường Tân Hưng) đã đón xe buýt từ nhà vào trung tâm Thành phố, sau đó chuyển sang tuyến số 57 để đi chùa như thói quen nhiều năm qua. Ông Khương cho rằng: “Việc miễn phí vé xe buýt là chính sách rất thiết thực, giúp người dân có thêm điều kiện sử dụng phương tiện công cộng. Đi xe buýt bây giờ rất thoải mái, xe rộng rãi, có máy lạnh, đầy đủ tiện nghi. Tiếp viên thì ân cần, vui vẻ. Tôi cảm giác thời điểm này hành khách được phục vụ rất chu đáo, đúng như câu nói “khách hàng là thượng đế”.”

Tình cờ có mặt tại TP. Hồ Chí Minh đúng ngày đầu triển khai miễn phí vé, bà Nguyễn Quỳnh Anh (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) quyết định trải nghiệm xe buýt thay vì gọi xe công nghệ. Điều khiến bà Quỳnh Anh ấn tượng không phải chỉ là việc không mất tiền vé, mà là chất lượng dịch vụ đã thay đổi rõ rệt so với những lần trước. “Xe sạch sẽ, chỗ ngồi tốt, lái xe an toàn, nhân viên phục vụ rất chu đáo. So với những lần trước tôi vào TP. Hồ Chí Minh thì xe buýt đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Điều tôi đánh giá cao không chỉ là việc miễn phí vé mà còn là chất lượng phục vụ. Tôi từng đi xe buýt ở nhiều nước, nhưng cảm giác đi xe buýt tại Thành phố hiện nay cũng rất tốt”, bà Quỳnh Anh chia sẻ.

Nhiều người dân đi xe buýt trong buổi sáng 1/7 đều nhìn nhận, chính sách miễn phí cùng với việc đầu tư phương tiện hiện đại sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng xe buýt, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Đối với đối tượng hành khách là người trẻ, sinh viên thì việc được miễn phí vé xe buýt còn mang đến lợi ích rất cụ thể về chi phí đi lại. Bạn Phạm Thanh Hào (phường Long Bình), sinh viên đã gắn bó với xe buýt ba năm nay cho biết: “Trước đây mỗi lần đi học em thường mua vé theo từng lượt, còn nay việc miễn phí giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể. Đi xe buýt khỏe hơn đi xe máy vì không phải chịu nắng nóng hay kẹt xe. So với thời gian đầu em đi, chất lượng xe buýt bây giờ thay đổi rất nhiều. Xe mới được đưa vào hoạt động nhiều hơn, sạch sẽ, mát mẻ và nhân viên phục vụ cũng lịch sự, chuyên nghiệp hơn.”

Bảng thanh toán điện tử thông báo miễn phí vé xe buýt cho hành khách trên xe tuyến số 88. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Không khí phấn khởi của hành khách cũng là điều các tiếp viên cảm nhận rõ trong ngày đầu triển khai. Chị Bùi Thị Thúy Hương, tiếp viên tuyến xe buýt số 88 cho biết: “Nhiều người lên xe vẫn theo thói quen chuẩn bị tiền vé. Khi được thông báo miễn phí, ai cũng bất ngờ rồi vui mừng. Tôi thấy lượng khách đi xe đông hơn trước. Nếu chính sách này được duy trì lâu dài thì sẽ khuyến khích nhiều người sử dụng xe buýt hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường”.

Việc miễn phí vé xe buýt không diễn ra riêng lẻ mà là một mắt xích trong quá trình nâng cấp toàn diện hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, hiện mạng lưới xe buýt có 180 tuyến với 2.432 phương tiện hoạt động, trong đó 1.649 xe sử dụng điện và năng lượng xanh, chiếm gần 68%. Thành phố cũng đang đẩy nhanh chuyển đổi phương tiện, phấn đấu đến đầu năm 2027 toàn bộ xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; đến năm 2029, 100% xe buýt hoạt động sẽ là xe điện. Song song đó là nâng cấp bến bãi, nhà chờ, mở rộng vé điện tử và ứng dụng MultiGo nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Mục tiêu của chương trình là tăng khoảng 30% lượng hành khách đi xe buýt so với cùng kỳ năm 2025, từng bước chuyển dịch nhu cầu đi lại từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giảm phát thải và xây dựng nếp sống giao thông văn minh.

Ngày đầu tiên triển khai chưa thể phản ánh toàn bộ hiệu quả của chính sách. Tuy nhiên, từ những nụ cười của người cao tuổi, sự hào hứng của sinh viên đến những lời khen của du khách, có thể thấy việc miễn phí vé đã tạo thêm một lý do để người dân bước lên xe buýt. Khi chi phí không còn là rào cản và chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện, giao thông công cộng đang có thêm cơ hội trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhịp sống của một đô thị gần 14 triệu dân./.