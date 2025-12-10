TP. Hồ Chí Minh ngăn chặn từ gốc các nguy cơ vi phạm IUU

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức tuần tra địa bàn, kiểm soát phòng chống khai thác IUU. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Theo đó, thành phố đã hoàn thành toàn bộ 19/19 nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU giao; trong đó, các nội dung trọng tâm như kiểm soát đội tàu, cấp phép khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát tàu ra - vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản bằng hệ thống điện tử eCDT đều được triển khai đồng bộ, bài bản.

Tính đến ngày 9/12, tổng số tàu cá hiện có của thành phố là 4.475 tàu, đạt 100% đăng ký và cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishbase; trong đó, 4.268 tàu đã được cấp giấy phép khai thác (chiếm 95,37%), 207 tàu không đủ điều kiện được quản lý chặt chẽ, neo đậu tại địa phương, không cho ra khơi. Việc kiểm soát này đã góp phần ngăn chặn ngay từ gốc các nguy cơ vi phạm IUU phát sinh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác xử lý vi phạm IUU tiếp tục được tăng cường với mức độ nghiêm minh cao cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, qua đó từng bước lập lại kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản.

Đến nay, toàn bộ tàu cá từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt VMS, giám sát 24/24 giờ. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT được vận hành tại 100% cảng cá đủ điều kiện, làm cơ sở cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản. Đây là nền tảng quan trọng giúp minh bạch chuỗi khai thác - tiêu thụ thủy sản, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong lộ trình gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam. Việc tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình sáng tạo như “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Phiên tòa giả định”, tọa đàm pháp luật, tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá và trên biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chống khai thác IUU của TP. Hồ Chí Minh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Đáng chú ý, số lượng tàu cá và ngư dân của thành phố hoạt động tại các tỉnh khác còn khá lớn. Việc tuyên truyền, quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm gặp nhiều trở ngại do chưa có cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông đồng bộ giữa các địa phương. Thực tế này gây khó khăn trong xác nhận nguồn gốc thủy sản, thống kê sản lượng khai thác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm IUU ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của địa phương.

Từ thực tiễn triển khai, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo IUU thành phố cho biết: Sở đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư cập nhật thêm trường cơ sở dữ liệu về chứng an toàn thực phẩm tàu cá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia VNFishbase; yêu cầu các đơn vị đăng kiểm khẩn trương cập nhật danh sách những tàu cá đã thực hiện đăng kiểm để thuận tiện trong công tác quản lý.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ngoài tỉnh đang neo đậu, hoạt động trên địa bàn do tỉnh mình quản lý, kịp thời xác minh xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối hành trình tàu cá khi tàu cá cập cảng cá theo quy định tại Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản./.