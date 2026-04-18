TP. Hồ Chí Minh dành hơn 29.590 tỷ đồng xây tổ hợp Quảng trường và Trung tâm Hành chính - chính trị

Dự án được xây dựng tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) trong 3 năm (2026-2028) và được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước; trong đó giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.136 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách thành phố tương ứng khoảng 7.455 tỷ đồng.



Theo đó, Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính thành phố sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính- chính trị mới, hiện đại, tập trung của TP. Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính - chính trị; phục vụ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.



Cùng đó, dự án cũng xây dựng Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn dự kiến khoảng 2.000 chỗ ngồi phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và sự kiện cộng đồng; Quảng trường trung tâm thành phố đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của TP. Hồ Chí Minh; không gian cảnh quan công trình công cộng và các công trình biểu tượng như cụm công trình tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài,...



Các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh nhất trí cho rằng, sau hợp nhất, với 8.000 công chức, viên chức của thành phố hiện đang tập trung làm việc tại các trụ sở cơ quan hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh trước đây, gây quá tải cục bộ trong việc bố trí không gian làm việc, gây khó khăn trong việc nâng cấp hệ thống quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mới của thành phố là rất cần thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tế của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và tương lai.



Theo ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, xây dựng Tổ hợp Trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.