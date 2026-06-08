Tour du lịch nội địa gia tăng ngay từ đầu hè 2026

Du lịch hè 2026 đắt khách tour cơ quan, đoàn thể. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Du khách Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm tour làng nghề truyền thống địa phương. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Cụ thể, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 15.463 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 99.152 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động du lịch trên địa bàn tăng trưởng đóng góp thúc đẩy hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng trưởng nhanh. Vận tải hành khách đạt 233.921 nghìn lượt, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, vận tải đường bộ tăng 8,4%; vận tải đường thủy nội địa tăng 22,3%.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng Phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng của ngành du lịch trong thời gian tới là chuyển từ khai thác tài nguyên tự nhiên đơn thuần sang nâng cao giá trị trải nghiệm, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có bản sắc riêng và gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hoàn thiện cấu trúc du lịch của Thành phố theo hướng “một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm”, nơi du khách có thể đồng thời trải nghiệm du lịch đô thị, văn hóa, ẩm thực, MICE, sinh thái, nghỉ dưỡng và các hoạt động biển trong cùng một hành trình.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông du lịch Việt đánh giá, bước đệm từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua đã tạo lực đẩy lớn cho mùa du lịch hè 2026. Dữ liệu kinh doanh của công ty và khảo sát thị trường cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng nhưng thói quen tiêu dùng du lịch đã có sự thay đổi rõ rệt. Khách hàng, nhất là nhóm khách gia đình và trung lưu không còn ưu tiên những sản phẩm có giá thấp nhất, rẻ nhất, mà thay vào đó là cân nhắc rất kỹ về lịch trình, thời gian di chuyển thực tế và chi phí phát sinh để lựa chọn những hành trình thực sự xứng đáng với kỳ nghỉ của gia đình. Sự thay đổi này buộc các doanh nghiệp du lịch - lữ hành phải chủ động tái cấu trúc sản phẩm ngay từ đầu mùa hè 2026.

Một số doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, áp lực lớn nhất của mùa hè năm nay vẫn đến từ giá vé máy bay nội địa. Điển hình, trong nhiều đợt cao điểm, vé khứ hồi chặng phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội liên tục chạm ngưỡng 5 - 6 triệu đồng. Hiện tại, giá vé máy bay đã đẩy giá các chương trình tour miền Bắc phổ biến 5 ngày tăng lên mức 9,6 - 10 triệu đồng/người. Điều này khiến nhiều gia đình phải đắn đo trong việc lựa chọn tour du lịch hè 2026. Trước bối cảnh này, doanh nghiệp đã đẩy mạnh khai thác đa dạng đường bay, tuyến bay để tối ưu chi phí trên mỗi hành trình mà vẫn đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng. Cùng với đó, doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc dịch vụ mặt đất và giờ bay đưa ra những sản phẩm có hành trình đa dạng điểm đến nhưng tổng chi phí tiết kiệm phù hợp hơn./.