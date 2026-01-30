Top 10 start-up từ các trường đại học Việt Nam được nhận hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Top 10 Start-up từ các Trường đại học Việt Nam nhận hỗ trợ đổi mới sáng tạo từ Singapore. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN BLOCK71 là mạng lưới tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu với sự hiện diện tại 11 thành phố trên thế giới, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Đại học Quốc gia Singapore. UniVentures hướng đến việc ươm mầm các nhà sáng lập tiềm năng đến từ các trường đại học Việt Nam, bao gồm sinh viên, cựu sinh viên và các nhà nghiên cứu, đang phát triển những giải pháp thực tiễn, sẵn sàng thương mại hóa nhằm giải quyết các thách thức cấp thiết của khu vực. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm tiếp cận y tế, phát triển bền vững môi trường, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, cũng như hiểu biết tài chính.

Thông qua quy trình tuyển chọn nhiều vòng nghiêm ngặt, UniVentures đã thu hút hơn 1.400 hồ sơ đăng ký từ khắp Việt Nam. Trong đó, 30 đội được chọn vào vòng pitching kín để tranh giải UniVentures Prize của Golden Gate Ventures, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 250.000 USD. Kết quả, 10 đội start-up xuất sắc nhận hỗ trợ 25.000 USD/đội và được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo kéo dài ba tháng tại BLOCK71 Việt Nam, nơi các đội sẽ nhận được hỗ trợ chuyên sâu, cố vấn trực tiếp và cơ hội tiếp cận thị trường. Giai đoạn tiếp theo của UniVentures sẽ có vòng tuyển chọn dành cho các đội sẵn sàng mở rộng tiếp cận thị trường khu vực và tăng trưởng, bao gồm cơ hội ươm tạo tiếp nối thông qua BLOCK71 Singapore.

Điểm chung của các dự án được BLOCK71 Việt Nam hỗ trợ là lấy công nghệ làm hạt nhân, đặc biệt là AI, công nghệ số và vật liệu mới. Các giải pháp đều hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn, quy mô lớn của xã hội và nền kinh tế như y tế, giáo dục, pháp lý, nông nghiệp, năng lượng, môi trường và quản trị công. Điển hình như dự án EggVision do Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, cung cấp giải pháp thị giác máy tính không xâm lấn để xác định giới tính gà từ giai đoạn trứng, giúp giảm tiêu hủy gà trống non và tiết kiệm chi phí cho các trại ấp. MediPath là start-up y tế ứng dụng AI, do một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng sáng lập, phát triển hệ điều hành AI cho bệnh viện nhằm giảm gánh nặng hành chính và góp phần xử lý tình trạng quá tải trong hệ thống y tế. Trong khi đó, Selformy là nền tảng học tập ứng dụng AI, do các cựu sinh viên University of London và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, hỗ trợ các trung tâm ngoại ngữ thu hút học viên mới và tối ưu chi phí vận hành.

Ông Vinnie Lauria, Nhà sáng lập kiêm Đối tác điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures (bên trái) trao vốn hỗ trợ cho đại diện nhóm dự án. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Giáo sư Benjamin Tee, Phó Chủ tịch Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ: "Mọi start-up đều bắt đầu từ một nhóm người tài năng và đầy nhiệt huyết. Bên cạnh yếu tố đổi mới sáng tạo, các dự án cùng nhấn mạnh tính bền vững, hiệu quả vận hành và khả năng thương mại hóa, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các trường đại học trong nguồn cung ý tưởng, nhân lực và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam. UniVentures tạo ra một nền tảng để các nhà sáng lập Việt Nam gặp gỡ và chuyển hóa ý tưởng thành những giải pháp thực tiễn, có thể mở rộng để giải quyết những nhu cầu lớn. Bằng việc tổ chức chương trình ươm tạo giai đoạn sớm này tại Việt Nam và tạo cơ hội cho các đội tiềm năng mở rộng quy mô tại Singapore và vươn ra toàn cầu, chúng tôi tiếp tục củng cố quan hệ đối tác Singapore – Việt Nam để dòng chảy đổi mới song phương giữa hai nước diễn ra mạnh mẽ hơn".

Ông Edward Lim, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo BLOCK71 - Đại học Quốc gia Singapore cho biết: UniVentures được xây dựng trên niềm tin rằng các nhà sáng lập xuất thân từ các trường đại học Việt Nam là một động lực quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp. Với tư duy, năng lực và mạng lưới phù hợp, họ có thể xây dựng những doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế lớn cho Việt Nam và khu vực. Với gần số lượng lớn hồ sơ đăng ký, chương trình đã phản ánh vai trò ngày càng tăng của các trường đại học như những “cỗ máy” tạo ra đổi mới sáng tạo.

Ông Vinnie Lauria, Nhà sáng lập kiêm Đối tác điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures chia sẻ, sứ mệnh của quỹ là kết nối các nhà sáng lập địa phương với nguồn vốn toàn cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành mới, khi các nhà sáng lập ngày càng tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn, phù hợp với nhu cầu thị trường. UniVentures mang đến một nền tảng có cấu trúc, kết nối nguồn vốn, đội ngũ cố vấn và cơ hội tiếp cận thị trường khu vực, qua đó hỗ trợ các đội tăng trưởng vượt ra ngoài thị trường nội địa./.