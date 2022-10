Tổng thu từ khách du lịch đã đạt 78% so với mức trước đại dịch COVID-19

Trong 9 tháng qua, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam. Riêng quý III/2022, Việt Nam đón 1,2 triệu lượt khách, cao hơn 2,5 lần so với quý II. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3/2022. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2022 (5 triệu lượt); vẫn thấp hơn 85,4% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà thu hút hàng vạn du khách đến đến cổ vũ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, trong số các thị trường gửi khách hàng đầu, khách đến từ Hàn Quốc nhiều nhất với 489,4 nghìn lượt, tương đương 26%, tiếp theo là Mỹ, các thị trường ở châu Á (Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan)… Đáng chú ý, thị trường Ấn Độ tăng vượt mức trước đại dịch với tổng số khách đến nay là 61,3 nghìn lượt. Riêng tháng 9 đạt 15 nghìn lượt, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Đây là kết quả từ hàng loạt các hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối đường bay, doanh nghiệp lữ hành theo định hướng tăng cường thu hút khách từ các thị trường tiềm năng sau dịch bệnh.



Trong khi đó, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không tới Việt Nam kể từ đầu tháng 3/2022 đã tăng hơn 3 lần từ mức 29 điểm lên mức 100 điểm vào giữa tháng 9/2022. Lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam đến nay đã tăng hơn 10 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022 trước khi mở cửa trở lại du lịch, từ mức 9 điểm lên mức 100 điểm. Xu hướng này cho thấy thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam đang vào giai đoạn phục hồi mạnh, chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm 2022. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, cho thấy nhu cầu cũng như tiềm năng lớn từ thị trường đông dân thứ 2 thế giới.

Tổng số khách du lịch nội địa sau 9 tháng của năm 2022 đã đạt khoảng 86,8 triệu lượt, cao hơn cả năm 2019 là 85 triệu lượt. Kết quả này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa, thực sự là nền tảng cho sự phục hồi của ngành Du lịch sau dịch bệnh. Tuy vậy, lượng khách du lịch nội địa đang giảm dần do đã qua mùa cao điểm du lịch nội địa với đỉnh điểm vào tháng 5-6. Lượng tìm kiếm bắt đầu giảm từ tháng 8 và đến tháng 9/2022 đã giảm 50% so với lúc cao điểm.



Tuy vậy, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Đến nay, lượng tìm kiếm thông tin du lịch nước ngoài đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Những quốc gia được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất gồm Thái Lan, Campuchia, Australia, Mỹ, Indonesia, Pháp, Malaysia…/.