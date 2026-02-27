Tổng thư ký Pháp ngữ đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, trình thư ủy nhiệm lên Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng Thư ký Mushikiwabo chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh đảm nhận trọng trách mới, bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời đề cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Thư ký Mushikiwabo bày tỏ vui mừng và trân trọng việc các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn quan tâm tham dự các Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ, lần gần nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp năm 2024. Bà bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tham dự ở cấp cao Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra vào tháng 11/2026 tại Campuchia.



Đánh giá tình hình quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiện gặp nhiều thách thức, Tổng Thư ký Pháp ngữ khẳng định sẽ cùng với Việt Nam và các nước thành viên khác tăng cường hợp tác, đoàn kết để phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân. Bà khẳng định Cộng đồng Pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có hợp tác về giảng dạy tiếng Pháp và hợp tác kinh tế. Bà bày tỏ rất mong đợi chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào đầu tháng 3 tới.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh - hiện cũng là Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) - đã cảm ơn Tổng Thư ký Mushikiwabo về những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và chuyển lời chào trân trọng của các nhà lãnh đạo của Việt Nam tới người đứng đầu OIF.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh thông báo tới Tổng Thư ký về những kết quả và thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ đề cao chính sách đối ngoại đa phương và đặc biệt là chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình và phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của OIF cũng như với Ban Thư ký để góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ, tăng cường sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn Pháp ngữ, nâng cao vai trò và hình ảnh của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thực hiện hiệu quả các mục tiêu chung của Cộng đồng Pháp ngữ, qua đó góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển bền vững ở các nước thành viên và trên thế giới.



Bày tỏ vui mừng về việc Tổng Thư ký Pháp ngữ sắp sang thăm Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để bảo đảm thành công của chuyến thăm./.