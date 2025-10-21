Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2025.
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 22/9/2025. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Phần Lan, trưa 21/10 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan.