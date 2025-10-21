Báo Ảnh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2025.
  Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 22/9/2025. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN  


