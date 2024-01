Tổng thống Philippines kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức.

Ra tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục chức năng của Bộ Ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã dự Lễ đón chính thức và hội đàm, chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, tiệc chiêu đãi cùng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại các buổi hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo hai nước đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; nhất trí tăng cường và phát triển quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc và toàn diện trong bối cảnh hai bên đang tiến tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2025 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, và giao lưu nhân dân. Hai bên cam kết đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương hiện có và triển khai hiệu quả các văn kiện được ký kết giữa hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Các nhà Lãnh đạo ủng hộ việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế và khuyến khích triển khai các sáng kiến hợp tác chung giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Philippines.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Philippines tham quan Hoàng thành Thăng Long; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Phu nhân của hai nguyên thủ hai nước đã tham quan chợ hoa Tết phố cổ Hà Nội.

Chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc giữa Việt Nam và Philippines, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN./.