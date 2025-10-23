Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với Tổng thống Nam Phi và Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đến Việt Nam lần này diễn ra sau chuyến thăm cách đây 9 năm của ông trên cương vị Phó Tổng thống, là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nam Phi sau 18 năm (kể từ chuyến thăm của Tổng thống Thabo Mbeki năm 2007) - một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa ngày 22/4/2025 vừa qua.

Sự kiện thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ song phương. Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai./.