Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ảnh lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.