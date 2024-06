Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đến Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đón Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Đón Đoàn tại sân bay có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật. Tham gia đón Đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko…



Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Viktorovich Lavrov; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Dmitry Nikolaevich Chernyshenko; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống Dmitry Sergeevich Peskov; Phụ trách Lễ tân Tổng thống Vladislav Nikolaevich Kitaev; Trợ lý Tổng thống Yuri Vichtorovich Ushakov; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Anatolievich Chuichenko; Bộ trưởng Công Thương Anton Andreevich Alikhanov; Bộ trưởng Giao thông Roman Vladimirovich Starovoit; Bộ trưởng Năng lượng Sergei Evgenievich Tsivilev…



Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Leningrad; tốt nghiệp Khoa luật trường Đại học Leningrad và là Tiến sĩ kinh tế.



Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh quốc gia (KGB).



Từ năm 1985 đến 1991, ông công tác tại Cộng hòa dân chủ Đức.



Từ năm 1991 đến 1996, ông là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thành phố St. Petersburg; Phó Chủ tịch Chính phủ St. Petersburg rồi Phó Thị trưởng thứ nhất St. Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố.



Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moskva, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quản trị của Tổng thống Liên bang Nga.



Ngày 26/3/1997, ông là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.



Tháng 5/1998, ông là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương.



Tháng 7/1998, ông là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và đến tháng 5/1999, là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tháng 8/1999, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga; là Quyền Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 12/1999.



Tháng 3/2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 1). Tháng 3/2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2).



Tháng 5/2008 đến 5/2012, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.



Ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3) vào tháng 3/2012.



Tháng 3/2018, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 4).



Tháng 3/2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 5).



Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030./.