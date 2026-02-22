Tin tức
Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc
Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn sẽ được chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington vào cuối năm nay. Dự kiến, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Florida, Mỹ.
Động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong động lực quan hệ Mỹ - Trung, nhất là so với bối cảnh năm ngoái khi hai nước liên tiếp áp các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau gây rúng động hệ thống tài chính, thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu và làm dấy lên quan ngại về một cuộc suy thoái kinh tế lớn.
Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận với Chính phủ Trung Quốc cho biết mục tiêu chính của Bắc Kinh trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Mỹ là gia hạn thỏa thuận đình chiến tạm thời đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí tháng 10 năm ngoái về cắt giảm thuế quan và nới lỏng các hạn chế xuất khẩu. Giới chức Trung Quốc có khả năng sẽ thúc đẩy cắt giảm thêm thuế quan và nới lỏng các hạn chế đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.
Giới chuyên gia nhận định phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 về việc bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) có thể giúp Trung Quốc có thêm phần nào ưu thế trên bàn đàm phán sắp tới và hai bên sẽ cần thương lượng để đi tới nhất trí chung về những vấn đề còn vướng mắc./.