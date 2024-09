Tổng thống Cộng hòa Mozambique thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Viettel

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Bày tỏ vui mừng chào đón Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique tới thăm và làm việc với Học viện, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc giới thiệu với đoàn về Học viện do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1949; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam; trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo trên 100.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số nước bạn.



Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua gần nửa thế kỷ, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique, đặc biệt là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), đã có nhiều thành tựu đáng tự hào và đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống đó không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế.



Theo ông Nguyễn Duy Bắc, trong thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với Trường Đảng Trung ương FRELIMO với nhiều hình thức, như: trao đổi đoàn, thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai bên và đặc biệt Học viện đã tổ chức 2 khóa bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng FRELIMO năm 2011 và năm 2016. Hai khóa học đều được đánh giá là rất thiết thực và hiệu quả, đúng theo mục đích của hai Đảng đề ra, được học viên đánh giá cao về chất lượng giảng dạy cũng như bài giảng, trình độ phiên dịch, các chuyên đề báo cáo và các chuyến đi thực tế.



Ông Nguyễn Duy Bắc cho biết, hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức khóa đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ cấp Thứ trưởng trở lên) của Đảng FRELIMO về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phương thức lãnh đạo của đảng, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, quản trị nông nghiệp, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chính phủ điện tử, công tác đối ngoại, quốc phòng – an ninh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.



Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện đã dành thời gian tiếp đón, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi bày tỏ vinh dự được ghé thăm ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt ngôi trường này còn có học viên của Đảng FRELIMO đã từng học tập và sau đó trở về đóng góp cho đất nước Mozambique.



Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi khẳng định phía Mozambique hết sức ủng hộ và mong muốn tăng cường hợp tác với Học viện.



Tổng thống Mozambique bày tỏ ấn tượng với số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện đã đào tạo trong 75 năm qua; khẳng định sẽ tận dụng quan hệ sẵn có giữa hai đảng, hai nước cũng như hai trường để phục vụ cho lợi ích của người dân Mozambique; mong muốn Học viên sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi.



Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động như hiện nay, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi cho rằng những nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về chính sách của Học viện thực sự cần thiết để tham mưu tốt cho lãnh đạo và mong muốn Học viện mở rộng các chuyên ngành đào tạo cán bộ cho Mozambique.



*Cũng trong sáng 10/9, tại Hà Nội, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique tới thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Tập đoàn Viettel tham gia kinh doanh tại 10 quốc gia trên 3 châu lục gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Timor-Leste, Mozambique, Cameroon, Tanzania, Burundi và Haiti, trong đó liên doanh Movitel tại Mozambique là liên doanh đầu tiên của Viettel tại châu Phi (thành lập năm 2010 và chính thức hoạt động tháng 5/2012).

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Tập đoàn Viettel dành cho Đoàn, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Movitel, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của Mozambique và là biểu tượng thành công cho hợp tác kinh tế giữa hai nước; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan của Mozambique tạo điều kiện tốt cho Tập đoàn Viettel đầu tư và phát triển ở nước này./.