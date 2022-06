Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào Kham lieng Outhakai Sone. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 2/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Trung tướng Khamliang Outhakaysone và các thành viên Đoàn.

Ngay sau lễ đón, Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Trưởng đoàn và Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Khamliang Outhakaysone làm Trưởng đoàn tiến hành hội đàm.

Chúc mừng Trung tướng Khamliang Outhakaysone được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng giao phó trọng trách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng trên cương vị của mình, Trung tướng Khamliang Outhakaysone sẽ góp phần đưa Quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, trong bối cảnh Quân đội và nhân dân hai nước đang triển khai các hoạt động kỷ niệm lớn trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", chuyến thăm của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Cảm ơn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương đã dành sự đón tiếp trọng thị với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào, Trung tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định, Lào luôn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng đây là nguồn sức mạnh đẩy lùi mọi thách thức, âm mưu chia rẽ quan hệ hai nước Việt Nam – Lào.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là khi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như: Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn... đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, Quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, vừa phối hợp triển khai các nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo Kế hoạch hợp tác hằng năm và đạt được những kết quả quan trọng. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, nổi bật là việc hai bên đã duy trì tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Đặc biệt, việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức thành công Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất vào tháng 12/2021 đã tạo sự lan tỏa tích cực về tinh thần đoàn kết, sự tương trợ, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước. Hợp tác giữa các quân khu, Bộ đội Biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục là những điểm sáng. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong thông tin, trao đổi tình hình; hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới...; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bên cạnh đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục là lĩnh vực được hai bên đặc biệt quan tâm và đạt kết quả quan trọng. Trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 gây ra ở mỗi nước, Quân đội hai nước đã kịp thời hỗ trợ nhau vật tư, trang bị phòng, chống dịch. Đây là minh chứng sinh động về truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa Quân đội hai nước trong những lúc khó khăn.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng thời, hai bên triển khai toàn diện Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chú trọng hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực...

Nhân dịp này, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam; Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN và Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới



Kết thúc hội đàm, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Khamliang Outhakaysone tới chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước coi trọng, gìn giữ và củng cố. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng thời gian qua luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, theo Đại tướng Phan Văn Giang, trên cơ sở Nghị định thư giai đoạn 2020 - 2024 và Kế hoạch hợp tác hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, như: Công tác đảng, công tác chính trị, đào tạo, tập huấn, chuyên gia, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau...

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, thời gian qua, hai bên đã phối hợp triển khai tốt các nội dung hợp tác, nổi bật là: Hợp tác, trao đổi thông tin giữa các quân chủng, binh chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đào tạo, tập huấn... Quân đội hai bên luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong công cuộc xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi nước.

Năm 2022 được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nhiều mặt; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào và tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn...

Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đón, Trung tướng Khamliang Outhakaysone báo cáo kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định các hoạt động hợp tác đã được triển khai toàn diện, đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào luôn góp phần gìn giữ, phát huy quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội, coi đây là tài sản vô giá giữa hai dân tộc./.