Tin tức
Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus thăm chính thức Việt Nam
Sáng 20/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đoàn do Thiếu tướng Pavel Muraveiko (Pa-ven Mu-ra-vây-cô), Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus dẫn đầu.
Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp. Hai nước đã nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus vào đầu tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước, đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp nhất là đoàn cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác khoa học quân sự...
Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.
Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.
Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế), vì lợi ích chung, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Đối với phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hiệu quả các nội dung: Duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản dã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng Quân đội hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự; tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như khoa học quân sự, quân y.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus sẽ góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam - Belarus, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung.
Khẳng định Việt Nam - Belarus là hai nước có nhiều điểm tương đồng, đã cùng trải qua thời kỳ đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, Thiếu tướng Pavel Muraveiko ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua trong việc tích cực hợp tác quốc tế song phương. Cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa, Thiếu tướng Pavel Muraveiko nhất trí với quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đồng thời khẳng định Cộng hòa Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển.
Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập tiếng Việt, Thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định, đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về đào tạo, hội thao quân sự.../.