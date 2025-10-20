Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Muraveiko Pavel Nikolaevich duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 20/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đoàn do Thiếu tướng Pavel Muraveiko (Pa-ven Mu-ra-vây-cô), Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus dẫn đầu.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp. Hai nước đã nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus vào đầu tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước, đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp nhất là đoàn cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác khoa học quân sự...

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.