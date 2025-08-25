Tổng hợp luyện lần thứ hai các lực lượng tham gia A80 tại Quảng trường Ba Đình

Dự và chỉ đạo tổng hợp luyện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự, kiểm tra có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ sáng 24/8, trên các tuyến phố của Hà Nội - những tuyến có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ đón xem. Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện.

Đông đảo người dân chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trên phố Văn Cao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ trong các cuộc tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước và Lễ kỷ niệm chính thức trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, tối 24/8, Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) đã bắn 63 liều mồi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình để mở màn cho chương trình tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.

Theo đó, 5 trung đội với quân số gần 60 người của Lữ đoàn trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ. 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.

5 cụm thực hiện 21 loạt bắn 63 liều mồi trên nền Quốc thiều Việt Nam, mỗi loạt gồm 3 liều mồi và thời gian bắn cách nhau 2,7 giây. Tại Lễ kỷ niệm chính thức, liều mồi sẽ được thay bằng đạn pháo lễ 105mm.

Tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.