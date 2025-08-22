Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang: Mãi khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Bác "Tin càng nhanh, thắng lợi càng mau"

Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã là nơi đặt trụ sở Việt Nam Thông tấn xã giai đoạn 1952 - 1954. Ảnh: Thành Phương – TTXVN

Dự Lễ khánh thành có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng; Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung; các đồng chí lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị của TTXVN, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Trào cùng đông đảo cán bộ, nhân viên.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã ôn lại truyền thống hào hùng của TTXVN giai đoạn 1952 - 1954. Tại đây, ngày 4/3/1952, cán bộ, phóng viên Thông tấn xã đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và căn dặn ân cần. Đặc biệt, vào đầu hè năm 1954, khi tiếp nhận bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã gửi gắm lời dặn qua đồng chí giao liên Vũ Tiến Lực: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi”. Lời dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam, được các thế hệ người làm báo TTXVN khắc ghi và thực hiện.