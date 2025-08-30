Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành: Khẳng định sức mạnh toàn quân và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Buổi tổng duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và Công an.

Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Góp mặt trong khối bay chào mừng còn có Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.



Bên cạnh đó, tại tổng duyệt có phần thuyết minh, giới thiệu trên màn hình để theo dõi các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.



Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.



Đáng chú ý, dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.