Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Quân ủy Trung ương đến dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.



Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Quân ủy Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm.



Các đồng chí: Lương Cường, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, gửi lẵng hoa chúc mừng.



Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.



Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo Bộ quốc phòng; lãnh đạo bộ, ngành; đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.



Bệnh viện thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân



Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Cách đây tròn 75 năm, giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập với sứ mệnh thiêng liêng: chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh, bảo vệ sức khỏe bộ đội và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những năm tháng xây dựng đất nước đầy gian khó và thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, các thế hệ cán bộ thầy thuốc, nhân viên của Bệnh viện luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ những cơ sở điều trị còn nhiều thiếu thốn trong chiến tranh, đến hôm nay, Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tự hào trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của toàn quân, Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và là trung tâm y học chuyên sâu, hiện đại hàng đầu của Quân đội và cả nước - nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân văn của nền y học quân sự Việt Nam.



Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Quân ủy Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.



Trong suốt chặng đường phát triển, Bệnh viện luôn vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng thời phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.





Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Quân ủy Trung ương gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kế thừa truyền thống 75 năm anh hùng và sáng tạo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng đổi mới toàn diện, từng bước khẳng định vai trò tiên phong của nền y học quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. Trên nền tảng những giá trị đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, mặc dù nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nặng nề, khối lượng công việc lớn, Bệnh viện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ không ngừng được nâng cao, các giá trị cốt lõi “Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín” ngày càng lan tỏa sâu rộng, khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện trong toàn quân và hệ thống y tế cả nước.



Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Quân ủy Trung ương tặng bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.



Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nghề y là một nghề đặc biệt, thầy thuốc là danh hiệu cao quý, đó là điểm hội tụ của trí tuệ, khoa học, tình thương và lòng nhân ái; nơi mỗi quyết định chuyên môn gắn liền với sinh mệnh con người.



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”, lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức cao nhất của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Trên nền tảng tư tưởng và đạo lý cao đẹp đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ra sức phấn đấu, xây dựng Bệnh viện phát triển và trưởng thành lớn mạnh như ngày hôm nay.



Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả. Đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực ghép mô, ghép tạng; giữ vững vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan hàng đầu Việt Nam, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam trên trường quốc tế.



Không chỉ là trung tâm điều trị, Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học y học hàng đầu, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận và làm chủ các tiến bộ y học hiện đại. Đồng thời, Bệnh viện đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người bệnh.



Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi khoa học y học thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra những vấn đề cao hơn, toàn diện và chặt chẽ hơn, Tổng Bí thư yêu cầu, cần tiếp tục xây dựng Bệnh viện bài bản, dài hạn, có tầm nhìn xa để Bệnh viện thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân.



Với niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học và tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn; kiên định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Bệnh viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa mẫu mực trong toàn Bệnh viện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ thầy thuốc phát huy tối đa năng lực sáng tạo và cống hiến.



Trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực