Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, thủ đô London. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhà triết học Karl Marx sinh năm 1818 tại Đức, định cư tại London năm 1849 cho tới khi ông qua đời năm 1883. Ông là lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và loài người tiến bộ nói chung.

Ngôi mộ của Karl Marx tọa lạc tại Nghĩa trang Highgate, là điểm dừng chân vừa mang đậm ý nghĩa lịch sử - tư tưởng, vừa là địa danh tham quan nổi bật của thủ đô nước Anh. Ban đầu, vào năm 1883, nhà tư tưởng Karl Marx được chôn cất tại một vị trí khiêm tốn trong nghĩa trang này. Sau đó, năm 1954, thi hài ông và các thành viên trong gia đình được di chuyển vào cùng một khu vực và đặt dưới một đài tưởng niệm lớn hơn, được khánh thành năm 1956.

Đài mộ do nhà điêu khắc Laurence Bradshaw thiết kế gồm một bức phù điêu bán thân bằng đồng của của Karl Marx đặt trên bệ đá cẩm thạch khắc dòng khẩu hiệu nổi tiếng "Workers of all lands, unite" (Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!) - được trích từ tác phẩm The Communist Manifesto (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) của ông. Vị trí hiện tại của ngôi mộ đã được xếp hạng “Grade I listed" - hạng cao nhất dành cho các di sản có giá trị xuất sắc về kiến trúc, lịch sử tại Anh.