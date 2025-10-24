Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chứng kiến trao Thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác chiến lược giáo dục và trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Varna. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp hai nước dự diễn đàn.

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev cho rằng Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ lịch sử, truyền thống hữu nghị lâu dài. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn. Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam hơn 30.000 chuyên gia lành nghề, sinh viên, nghiên cứu sinh, trong số đó có nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ và các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa của Việt Nam, tham gia tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh nhân chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tại hội đàm, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược và sẽ tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Tổng thống Rumen Radev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mang lại những lợi ích thiết thực. Ông cũng cho rằng Việt Nam đã duy trì được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới.