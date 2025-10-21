Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan (Finnvera). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các văn kiện ký kết hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.

Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/01/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp. Trong giai đoạn Việt Nam khó khăn nhất, Phần Lan là một trong những nước đi đầu viện trợ phát triển cho Việt Nam với những dự án mang tính biểu tượng như nước sạch Phần Lan, hệ thống cấp nước Phần Lan tại Hà Nội, Hải Phòng…