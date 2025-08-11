Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thông tin tới đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu quan hệ đặc biệt tốt đẹp với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, đặc biệt là kể từ sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phát triển thực chất và hiệu quả; giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng sôi động, nhộn nhịp.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.