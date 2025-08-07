Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung (Li Che Miêng) và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh tư liệu: Thống Nhất - TTXVN
Ngày 7/8, tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra chương trình Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Đoàn đại biểu Thị uỷ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc với nội dung liên quan đến việc tổ chức phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.