Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Kuala Lumpur, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Dr Johari bin Abdul, Chủ tịch Thượng viện Dato Awang Bemee Awang Ali Basah; tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (UMNO) Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi; gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu tại các nước ASEAN; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và thăm một số trung tâm kinh tế và văn hóa tại Malaysia; thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Malaya; thăm Trung tâm dữ liệu Quốc gia; thăm Tập đoàn Petronas…Nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Viện tim Quốc gia Malaysia và tặng quà cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí chân thành và tin cậy, hai bên đã bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác sâu rộng Việt Nam và Malaysia đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển (1973-2024), vượt qua những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược năm 2015, hợp tác hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc, đạt được những thành tựu quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực và sự tương đồng về văn hóa, lịch sử cũng như gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Malaysia. Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận thấy quan hệ Việt Nam – Malaysia đang ở giai đoạn chín muồi với nhiều cơ hội, tiềm năng phù hợp để tiến lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Malaysia lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này.

Hai bên khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau trên con đường phát triển của mỗi nước, tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Các phương hướng và biện pháp triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, pháp luật và quy định của mỗi nước và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Hai bên nhất trí về những phương hướng làm sâu sắc hơn nữa và nâng tầm quan hệ trên các lĩnh vực, nhất là những biện pháp mang tính đột phá nhằm tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn và mở rộng hợp tác; mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hai nước vì hòa bình, ổn định, bền vững, bao trùm và thịnh vượng chung; và vì Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

Hai bên cũng nhất trí rà soát và tiến hành đàm phán các thỏa thuận hợp tác mới vào thời điểm phù hợp nhằm tạo đà mạnh mẽ và nền tảng vững chắc cho hợp tác trong tương lai.

Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, đồng thời tái khẳng định cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia và tất cả các nước thành viên ASEAN hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác khu vực. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa phát triển công bằng, bao trùm và bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua gắn kết phát triển tiểu vùng với phát triển toàn diện của ASEAN…

Các nhà lãnh đạo nhắc lại lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi bởi luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự khai trương đường bay mới của Vietjet kết nối Hà Nội và Kuala Lumpur, thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam – Malaysia, cũng như toàn Đông Nam Á. Việc mở đường bay mới diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển mới. Kết nối hai thủ đô, đường bay Hà Nội – Kuala Lumpur sẽ tăng cường mạng lưới hàng không khu vực và tạo thêm giá trị hợp tác kinh tế, văn hóa.

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Malaysia, góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức độ cao, thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, trong đó có Malaysia. Đồng thời, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia đưa mối quan hệ tin cậy và hợp tác hiệu quả giữa hai nước sang giai đoạn mới ở tầm mức cao, thiết thực hơn nữa, đáp ứng các yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới./