Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay London Stansted, thủ đô London. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew; đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer; tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh; gặp Chủ tịch Thượng viện Anh; gặp Nhóm Nghị sĩ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh; gặp Chủ tịch Hạ viện; tiếp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx.

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn; dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Anh; dự Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Anh; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Anh; phát biểu chính sách tại Đại học Oxford; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Nhân chuyến thăm chính thức, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo đó tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính: tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tại Tuyên bố chung, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan và Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giám sát lập pháp và các công tác của Quốc hội; thúc đẩy giám sát và phối hợp giám sát triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết giữa hai nước; tăng cường tham vấn, chia sẻ quan điểm và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia.