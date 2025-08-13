Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại Nhà Xanh, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã dành thời gian thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Trong không gian ấm áp và thân tình, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân chia sẻ cảm nhận không chỉ gặp nhau trên cương vị đại diện cho hai quốc gia, mà còn gặp nhau bằng văn hóa và bằng những giá trị tinh thần gần gũi mà tinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tin tưởng rằng sự đồng cảm sâu xa giữa hai nền văn hóa, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc chính là nền tảng vững chắc để nhân dân hai nước ngày càng thêm gắn bó và gần nhau hơn. Sự chia sẻ tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước cũng là yếu tố gắn kết hai đất nước. Tiệc trà hôm nay cũng là buổi chia tay thân mật, xây đắp tình cảm cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.