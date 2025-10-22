Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình hoà nhạc đặc biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham dự Chương trình, về phía Việt Nam có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; phía Phần Lan có: ông Daniel Sazonov, Thị trưởng Thành phố Helsinki; bà Sari Essayah, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp; cùng đông đảo bạn bè Phần Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Phát biểu tại Chương trình, bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan bày tỏ niềm vinh dự và xúc động sâu sắc chào mừng các vị khách quý đến với buổi hòa nhạc đặc biệt nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao tới Cộng hòa Phần Lan. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, những người bạn cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi trong khát vọng vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.