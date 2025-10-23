Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, về phía Bulgaria có: ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có: bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và công đồng người Việt. Nam tại Bulgaria.