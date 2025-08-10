Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quân sự Seongnam, thủ đô Seoul. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Seongnam, về phía Hàn Quốc có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Phu nhân; Tư lệnh sân bay quân sự Seongnam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự chào mừng nồng nhiệt.