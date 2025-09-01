Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản thoả thuận Kỳ họp thứ 42 Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp này bao gồm: Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.

Biên bản thỏa thuận Kỳ hợp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam – Cuba.



Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế, nước Cộng hòa Cuba.



Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Lưu trữ, nước Cộng hòa Cuba.

Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofarm.