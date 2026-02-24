Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không xảy ra tình trạng du Xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.



Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chủ động chỉ đạo sớm việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Nhận định chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương; trước diện mạo đất nước khang trang, xanh - sạch - đẹp, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…



Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế tốt đẹp bước vào năm mới.