Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN vươn lên ở tầm cao mới, xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy của đất nước

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ, với niềm tin và khí thế mới, sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết các viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Biên tập tin trong nước. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.



Xúc động, vinh dự và tự hào được đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành đến thăm, chúc Tết và chỉ đạo nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt toàn thể viên chức, người lao động, đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN bày tỏ, đây là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với những người làm báo thông tấn ngay trong những ngày đầu Năm mới - Năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV mở ra kỷ nguyên mới phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm một số hoạt động nổi bật của TTXVN trong thời gian qua và một số nhiệm vụ chủ chốt trong thời gian tới, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy TTXVN tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo: Đó là tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ TTXVN trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Đảng. Trong đó TTXVN xác định nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong những ngày đầu năm là xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2025 - 2030; kế hoạch thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2026...



Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trong tháng 1 vừa qua, TTXVN đã tập trung tổ chức chiến dịch thông tin quan trọng Đại hội XIV của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào thành công của sự kiện chính trị trọng đại này; bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với đường lối phát triển đúng đắn, độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc của Việt Nam.



TTXVN đã làm tốt vai trò của hãng thông tấn tin/ảnh chủ nhà, tổ chức Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Đại hội; thực hiện hơn 13.000 thông tin bằng các loại hình (văn bản, ảnh, video, đồ họa, podcast,…), và bằng nhiều ngữ (tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha).

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Tổng Bí thư Tô Lâm cuốn sách ảnh do phóng viên Ban biên tập Ảnh thực hiện. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chuyên trang về Đại hội XIV của TTXVN cung cấp thông tin miễn phí đã trở thành địa chỉ được đông đảo cơ quan báo chí cũng như công chúng ở trong và ngoài nước truy cập, khai thác với nguồn thông tin tin cậy, chuẩn xác, phong phú, kịp thời. Các bài phỏng vấn chuyên gia, học giả nước ngoài; tổng hợp dư luận, truyền thông quốc tế về Đại hội đã được các báo sử dụng, đăng tải rộng rãi.



Ngay sau chiến dịch thông tin về Đại hội Đảng XIV, toàn bộ các đơn vị thông tin của TTXVN bắt tay vào tuyến thông tin trọng điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trang thông tin đa ngữ về bầu cử đã được TTXVN chính thức vận hành đúng dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, trang thông tin này là cơ sở dữ liệu đầy đủ về 15 kỳ Quốc hội và cập nhật tiến trình bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, bài bản hiện nay.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, TTXVN đã triển khai hoạt động đối ngoại đầu tiên, đón đoàn Tổng giám đốc hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga. Và sáng sớm nay, đoàn đã đến Việt Nam bắt đầu chuyến thăm, làm việc với TTXVN. Năm 2026, trong Đề án đăng ký với Chính phủ, TTXVN sẽ đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị với sự tham dự của đại diện 13 thành viên Ban chấp hành là các hãng thông tấn lớn, có uy tín trong khu vực. Đây sẽ là dịp để TTXVN quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đang hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường và hạnh phúc, luôn đề cao trách nhiệm góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.



Năm 2026, TTXVN đặt trọng tâm vào việc tăng cường hợp chuẩn, kết nối với các hãng thông tấn quốc tế đối tác, kết hợp với nâng cao chất lượng nội dung nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam ra trường quốc tế.



Trong những ngày Tết nguyên đán vừa qua, các đơn vị thông tin của TTXVN tiếp tục đảm bảo công tác báo cáo và công tác thông tin, trong đó có hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư tại Hoa Kỳ, đăng tải kịp thời, chuẩn xác thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, nhiều loại hình về hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn; tổng hợp dư luận và báo chí quốc tế về chuyến công du có ý nghĩa này.



Phát biểu tại buổi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động TTXVN trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Những ngày qua, khi mọi người sum vầy bên gia đình vui Tết, các đồng chí vẫn bền bỉ giữ mạch thông tin, cung cấp phong phú, đầy đủ tin tức về hoạt động của đồng bào ta ở cả trong và ngoài nước, bao quát toàn diện tình hình khu vực và quốc tế; cập nhật kịp thời những động thái, điều chỉnh chính sách của các nước lớn. Mới đây nhất, thông tin, hình ảnh về hoạt động của Đoàn cấp cao Việt Nam dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ do TTXVN đăng phát đã góp phần vào thành công của hoạt động đối ngoại quan trọng này; lan tỏa trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của Việt Nam đối với những vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm”.



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của TTXVN trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua các cuộc chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước, đến thời kỳ xây dựng và phát triển một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân. Đặc biệt, TTXVN là cơ quan có nhiều liệt sĩ nhà báo nhất trong các cơ quan thông tin, báo chí của nước ta (260/511 liệt sỹ nhà báo). Máu và mồ hôi của các thế hệ làm báo TTXVN đã hòa vào mạch sống của Tổ quốc, để đổi lấy những dòng tin trung thực, kịp thời, để nhân dân được biết, được tin, được vững lòng.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. Vai trò ấy có được là sự hy sinh, là trách nhiệm, là ý thức của “người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng” được rèn luyện bằng năm tháng, được thử thách bằng khó khăn, được khẳng định bằng uy tín. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã kế thừa truyền thống, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh khi đất nước còn gian lao và cả khi đất nước đang đi lên mạnh mẽ.



Tổng Bí thư lưu ý, chúng ta bước vào một bối cảnh mới, với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Không gian thông tin mở rộng chưa từng có. Tin tức lan truyền nhanh như tia chớp. Đúng-sai; tốt-xấu; thật-giả đôi khi bị trộn lẫn, khó phân biệt. Những giá trị tốt đẹp có thể bị kéo xuống bởi những cơn sóng độc hại. Trong bối cảnh ấy, người làm báo của TTXVN càng phải vững vàng hơn, chuyên nghiệp hơn và nhân văn hơn.



Tổng Bí thư mong muốn, TTXVN và từng cán bộ, phóng viên, người làm báo của TTXVN giữ vững mạch thông tin chính xác - liên tục - nhanh nhạy - tin cậy. Nhanh là cần, nhưng đúng là bắt buộc. Mỗi bản tin của TTXVN phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào. Tin đúng là nguyên tắc, là trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp.



Tổng Bí thư đề nghị, TTXVN làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và nghĩa tình. Mỗi dòng tin đúng lúc, mỗi câu chữ chuẩn mực, mỗi bức ảnh có sức lan tỏa đều có thể trở thành “Đại sứ không gian”, “Đại sứ số” của đất nước; không chỉ đưa tin về Việt Nam, mà còn góp phần định vị Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư chỉ rõ, chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là AI và các tiến bộ của nhân loại vào toàn bộ chuỗi sản xuất tin, từ thu thập, xác minh, biên tập, phân phối đến lưu trữ dữ liệu. Công nghệ là công cụ, không thay thế con người. Người làm báo nếu không làm chủ công nghệ thì sẽ tụt lại phía sau. “Tôi mong TTXVN vừa đi nhanh, vừa đi chắc; vừa sáng tạo, vừa giữ chuẩn mực; vừa hiện đại, vừa giữ hồn cốt của báo chí cách mạng”, Tổng Bí thư bày tỏ.



Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phủ thông tin đến mọi vùng, mọi miền, từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo; đồng thời lan tỏa ra bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến được với từng người dân, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng hình thức phù hợp, bằng tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của Nhân dân - những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng - cũng phải được lắng nghe, được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm.



Tổng Bí thư gợi mở, tăng cường phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị và với các lực lượng liên quan, để xây dựng một “lá chắn” thông tin vững chắc: kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời phổ biến điều tử tế, điều tích cực, điều đáng tin. Làm báo hôm nay không chỉ là đưa tin mà còn là gìn giữ sự bình yên trong không gian tinh thần của xã hội.



Tổng Bí thư đề nghị tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh - nhân cách - văn hóa - đạo đức nghề nghiệp, coi đó là nền tảng bền vững nhất. Công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nền tảng truyền dẫn có thể thay đổi từng tháng; nhưng phẩm chất người làm báo - tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lòng trung thực; sự công tâm; sự nhân hậu là điều không đổi. Mỗi nhà báo TTXVN luôn tự hỏi: dòng tin này giúp ích gì cho đất nước, cho nhân dân? câu chữ này có làm người ta thêm hiểu nhau, thêm tin nhau, thêm yêu nước và sống tốt hơn không?



Tổng Bí thư chia sẻ: “Tôi hiểu nghề của các đồng chí rất đặc thù: đi trong mưa gió, nắng rát; thức trong đêm dài, làm việc dưới áp lực cao, đối mặt rủi ro, thậm chí nguy hiểm, hy sinh. Nhưng chính từ những vất vả ấy, nghề báo mới tạo nên phẩm giá; chính từ những khoảnh khắc “không ai nhìn thấy” ấy, uy tín của Thông tấn xã mới được bồi đắp”.



Đầu xuân, Tổng Bí thư chúc TTXVN tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang, đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết một lòng, vươn lên ở tầm cao mới - xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy của đất nước, là điểm tựa của niềm tin xã hội, là tiếng nói chuẩn mực, nhân văn của Việt Nam trong thời đại mới./.