Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai chủ động, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở gợi ý thảo luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đã trao đổi, đánh giá sâu những diễn biến mới, đáng chú ý của tình hình thế giới, khu vực, dự báo tác động đối với Việt Nam và phương hướng công tác đối ngoại để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn tới.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới đang diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại thời gian tới là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các chủ trương lớn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra thời gian qua nhằm mở đường cho kỷ nguyên đất nước vươn mình phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ các nhận định, đánh giá của Đảng ủy Bộ Ngoại giao; khẳng định mặc dù tình hình thế giới và khu vực thời gian qua diễn biến rất phức tạp, song Việt Nam đã nỗ lực tăng cường tin cậy chính trị với các đối tác, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng và làm sâu sắc hơn cục diện quan hệ đối ngoại với các nước, trong đó có đối ngoại quốc phòng.



Thống nhất với ý kiến của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu làm sâu sắc hơn nữa đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Công an nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh như Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đã nêu rõ.



Từ góc độ của Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc đôn đốc, thực hiện cam kết với các đối tác rất quan trọng; cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại đa phương, nhất là tại các cơ chế, diễn đàn có tầm quan trọng chiến lược với đất nước như ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công; cần huy động đủ nguồn lực cho triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ chuyên gia…