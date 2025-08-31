Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; bày tỏ trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử đồng chí Triệu Lạc Tế làm đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành.

Chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường hào hùng 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Trung Quốc anh em. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật, theo đúng phương hướng "6 hơn", trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không".

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; chúc mừng nhân dân Việt Nam 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đạt được những thành tựu phát triển nổi bật, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc - Việt Nam, luôn coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.