Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống “giặc nội xâm” với tư duy, cách làm mới ​

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản, với nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.



Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo quy định.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.