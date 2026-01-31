Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hành động, xây dựng Điện Biên phát triển nhanh, bền vững hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.



Báo cáo của tỉnh Điện Biên cho thấy, tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc trước, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động và các Nghị quyết chuyên đề, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững.



Năm 2025, tỉnh Điện Biên có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,78%, giảm 3,51% so với năm trước. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng diện tích cây công nghiệp. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 1,45 triệu lượt khách. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay đã hoạt động ổn định, thông suốt. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã cơ bản đã nhận thức và có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sát thực tiễn.



Về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến nay, tỉnh đã chuẩn bị trên 16.500 suất quà Tết và đảm bảo cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều có Tết.



Tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an triển khai hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia đến 2 bản thuộc xã Sáng Nhè, phục vụ 209 hộ dân, kịp thời đón Tết Nguyên đán; phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân – dân; quảng bá các hoạt động trải nghiệm du lịch dịp Tết Nguyên đán, giới thiệu không khí đón Tết tại các bản du lịch cộng đồng tiêu biểu,...



Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhìn lại thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian qua, từ đó làm rõ hơn những lựa chọn chiến lược và hướng đi phù hợp để tinh thần Điện Biên Phủ thực sự trở thành động lực phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.



Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thời gian qua.



Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra một số hạn chế và nhấn mạnh, nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên sẽ khó tạo ra bứt phá.



Điện Biên đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Tổng Bí thư đề nghị, trong giai đoạn tới, tỉnh cần kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, có trình độ, có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhiệt huyết, trách nhiệm. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp phải được triển khai nghiêm túc, để nhân dân cảm nhận được sự chuyển biến của chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phải được triển khai ở cấp cơ sở, cấp chi bộ, đảng bộ, cấp xã, cấp tỉnh.



Tỉnh phải chú ý phát triển các hạ tầng về giao thông, hạ tầng số, công nghệ, dữ liệu. Mọi ngành đều có trách nhiệm hoàn thiện các dữ liệu vì đó là những nguồn tài nguyên dữ liệu chất lượng đang bị lãng phí.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh phải tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hiệu quả đến từng người dân, giảm bớt các khâu trung gian, để người dân được thụ hưởng. Trong quá trình xây dựng, triển khai các chương trình phải lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân. Điểm đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do đó phải có tư duy, cách làm mới hiệu quả và phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần thực hiện mục tiêu kết nối với doanh nghiệp, phát triển việc làm ở địa phương; khuyến khích phát triển Nghị quyết 68, phát triển kinh tế tư nhân.



Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nếu muốn kinh tế phát triển phải có nguồn nhân lực, trong đó công tác giáo dục và đào tạo phải được chú ý bố trí đủ thầy, đủ trò. Tỉnh phải chủ động nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là phải đào tạo nguồn nhân lực gắn với các ưu tiên của địa phương. Tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo; tăng cường, thực hiện chính sách xã hội, hỗ trợ hộ gia đình, đồng bào dân tộc nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh, xóa đói nghèo. Chính phủ, các bộ, ngành luôn đồng hành với địa phương để triển khai những chương trình cụ thể có hiệu quả.



Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Tổng Bí thư lưu ý, phải giữ vững biên giới để phát triển và phát triển để củng cố biên giới vững chắc. Tỉnh chú ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với yêu cầu trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm cùng với hiệu quả, kết quả thiết thực.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, Điện Biên là mảnh đất lịch sử linh thiêng, nơi ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam được hun đúc bằng những hy sinh to lớn; truyền thống ấy tiếp tục đặt ra trách nhiệm lớn lao cho hôm nay và mai sau.



Tổng Bí thư tin tưởng, quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với tư duy phát triển mới, lựa chọn đột phá đúng và kỷ luật thực thi nghiêm, Điện Biên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, tạo ra những chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới.



Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục đoàn kết, vững tin và quyết tâm hành động, xây dựng Điện Biên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với truyền thống và niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước gửi gắm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN