Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX và thống nhất định hướng xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, mở ra giai đoạn bản lề để Trung Quốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế trao đổi cao nhất về lý luận giữa hai Đảng trong suốt 20 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành công của Hội thảo Lý luận lần thứ 20 với chủ đề “Con đường và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI”, là sự triển khai kịp thời nhận thức chung cấp cao, có ý nghĩa rất đặc biệt để tổng kết sâu sắc về những thành quả quan trọng và bài học kinh nghiệm của mỗi Đảng, mỗi nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình nước mình, góp phần phát triển lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội hiện đại, qua đó thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, việc triển khai thuận lợi các biện pháp mang tầm cải cách của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, và khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng đến Hội thảo Lý luận lần thứ 20; vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công kỳ Hội thảo đặc biệt được thực hiện theo nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư để trao đổi sâu sắc, toàn diện về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của hai nước trong kỷ nguyên, thời đại phát triển mới.