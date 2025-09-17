Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Nikolai Patrusev, người bạn, người đồng chí lâu năm. Nhắc lại lại ấn tượng tốt đẹp về những cuộc gặp, tiếp xúc ấm áp, cởi mở, thực chất trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của đoàn Hội đồng Biển Liên bang Nga là minh chứng hiệu quả, thiết thực của quan hệ song phương, nhất là trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam là một nước ven biển, để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển đất nước trong thời gian tới, Việt Nam cần trở thành quốc gia biển hùng mạnh, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Nikolai Patrusev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của phía Việt Nam, chuyển tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Putin; khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông Nikolai Patrusev báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm rất hiệu quả và thực chất với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam để triển khai lĩnh vực hợp tác mới mẻ nhưng nhiều triển vọng trong quan hệ hai nước, coi đây là bước đi thiết thực trong việc triển khai Tuyên bố chung về những định hướng lớn trong quan hệ hợp giữa hai nước trong giai đoạn hợp tác mới, cũng như các cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 vừa qua.