Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học-công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Toàn quyền Australia nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.



Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; hai bên trở thành những đối tác then chốt, hàng đầu của nhau về chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ.



Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Trong bối cảnh đó Việt Nam hoan nghênh Australia hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt này. Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với quyết tâm chính trị cao của cả hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.