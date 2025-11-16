Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực với trụ cột chính là hợp tác kinh tế, trụ cột mới là hợp tác khoa học công nghệ, hợp tác văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Cảm ơn tình cảm chân thành của Thống đốc Kuroiwa Yuji dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Thống đốc Kuroiwa Yuji và chính quyền tỉnh Kanagawa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục, lao động, cũng như hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Kanagawa là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tổ chức sự kiện Lễ hội và các hội thảo đầu tư, lao động thường niên tại cả Nhật Bản và Việt Nam; cho rằng các sự kiện này sẽ tiếp tục là nơi gắn kết nhân dân hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác kinh tế; nhấn mạnh hợp tác văn hóa là yếu tố quan trọng tạo chiều sâu tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vinh dự được đến chào Tổng Bí thư; báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về Lễ hội Kanagawa lần thứ 6 đang được tổ chức tại Hà Nội, cũng như chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối doanh nghiệp và địa phương đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm lần này. Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, sau 10 năm kể từ khi tổ chức Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên tại tỉnh Kanagawa vào năm 2015, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu đầu tư vào tỉnh và hiện nay đã có 22 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh và 32 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Thống đốc Kuroiwa Yuji khẳng định tỉnh Kanagawa sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam hơn nữa trong các lĩnh vực lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa cũng như khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, ứng phó xã hội già hóa thông qua sáng kiến MEBYO (Sáng kiến về duy trì trạng thái sống thọ sống khỏe cho con người) đang được triển khai tại tỉnh và đã được đưa vào nội dung ký kết văn bản hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất của Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, tỉnh Kanagawa tiếp tục phát huy thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các địa phương của Việt Nam; đề nghị tỉnh Kanagawa tiếp tục tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Cảm ơn và đánh giá cao chính sách của tỉnh Kanagawa đối với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh thời gian qua, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Kanagawa tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 40.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh; thúc đẩy tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh trong việc ứng phó già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe.