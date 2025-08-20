Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương, với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển ấn tượng của Bhutan trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự trị vì, lãnh đạo của Quốc vương; hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với những đặc trưng riêng, rất độc đáo được thế giới ngưỡng mộ với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”; cho đó là tầm nhìn phát triển mang tính chiến lược và sáng suốt. Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng và mục tiêu phát triển và điều này tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ những định hướng và mục tiêu phát triển của Bhutan.