Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák; nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Slovakia.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua.



Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2015 đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình…