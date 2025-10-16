Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil trong năm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đánh giá cao Tập đoàn đã đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam với kết quả tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chủ trương của Tập đoàn quyết định mở rộng và tăng cường đầu tư khai thác dầu khí tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên tiếp tục phát triển, trong đó hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp, nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045, với các yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lạc quan về tiềm năng phát triển của Việt Nam, trong đó có ngành dầu khí trong những năm tới.