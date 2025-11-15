Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare-ICT (Trung Quốc)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cảm ơn những đánh giá tích cực của ông Vương Lai Thắng về triển vọng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định chính trị - xã hội, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ chính trị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng đây là những điều kiện và nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước hoàn toàn yên tâm tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác, cùng gặt hái những thành công, góp phần củng cố sự gắn kết về lợi ích giữa hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ tầm nhìn phát triển và vị trí quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc tạo ra động lực mới, thúc đẩy đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư, hợp tác và thành công tại Việt Nam, sẽ dành mọi điều kiện thuận lợi và đối xử bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và tiện lợi hơn.