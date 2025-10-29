Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Saif Malik, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Ngân hàng Standard Charter tại Vương Quốc Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những hiệu quả trong hợp tác tài chính, ngân hàng thời gian qua giữa Việt Nam – Anh; mong muốn thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của ngân hàng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Standard Chartered sẽ ủng hộ nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc phát hành trái phiếu sắp tới, qua đó giúp Việt Nam huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Standard Chartered bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, đánh giá cao đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó giúp củng cố niềm tin cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhất trí với quan điểm của Tổng Bí thư về xu thế chuyển dịch của tài chính ngân hàng sang châu Á, ông Saif Malik bày tỏ tiếp tục cam kết đầu tư vào thị trường Việt Nam, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.